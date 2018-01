Partilhar o artigo Quatro mortos no ataque à Save the Children no Afeganistão pertenciam à ONG Imprimir o artigo Quatro mortos no ataque à Save the Children no Afeganistão pertenciam à ONG Enviar por email o artigo Quatro mortos no ataque à Save the Children no Afeganistão pertenciam à ONG Aumentar a fonte do artigo Quatro mortos no ataque à Save the Children no Afeganistão pertenciam à ONG Diminuir a fonte do artigo Quatro mortos no ataque à Save the Children no Afeganistão pertenciam à ONG Ouvir o artigo Quatro mortos no ataque à Save the Children no Afeganistão pertenciam à ONG