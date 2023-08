Quatro países europeus iniciam retirada de cidadãos do Níger após golpe de Estado

Há uma semana, na quarta-feira, 26 de julho, o mundo acordou com as notícias de uma tentativa de golpe no Níger levada a cabo pela guarda presidencial de Mohamed Bazou. Entretanto, o presidente foi detido e colocado sob custódia dos militares enquanto o mundo ocidental e alguns aliados africanos exigiam a sua libertação.O golpe de Estado foi liderado pelo general Abdourahamane Tchiani, que justificou a ação com a “deterioração da situação de segurança” num país assolado pela violência dos grupos fundamentalistas islâmicos.Com a situação controlada pelos militares, são agora quatro os países europeus com presença no Níger a traçarem planos para retirar os seus cidadãos do país. França, Alemanha, Espanha e Itália são para já os únicos a definir uma retirada que pode acontecer nas próximas horas.Paris anunciou através da sua ministra dos Negócios Estrangeiros (MNE) que“[A França] ofereceu-se, dentro das suas capacidades, para transportar os cidadãos alemães nos seus voos de repatriação a partir do Níger”, assinalou o MNE alemão, aconselhando os compatriotas a aceitarem a oportunidade.Na ressaca de ações violentas contra a sua embaixada, o MNE francês tinha anunciado ao início do dia a intenção de retirar os franceses do Níger, abrindo logo a possibilidade de os

“Dada a situação em Niamey, os atos de violência perpetrados anteontem contra nossa embaixada e o encerramento do espaço aéreo, que deixa os nossos compatriotas impossibilitados de sair pelos seus próprios meios, a França está a preparar a retirada dos seus nacionais e cidadãos europeus que desejem deixar o país. Esta retirada começará hoje”, fez saber Paris. “As medidas sancionatórias, incluindo a intervenção militar, são uma opção que não seria uma solução para o problema atual. Isso causaria um desastre humano cujas consequências poderiam ultrapassar as fronteiras do Níger”, alertou a junta conacri.

Os planos de evacuação terão sido acelerados após as notícias que correram do Mali e do Burkina Faso, de onde chegaram os recados dos regimes militares para que não haja tentação da comunidade internacional de levar a cabo uma intervenção militar para repor a situação no Níger. Qualquer ação militar contra o Níger, avisaram, seria tomada como uma ação de guerra contra o Mali e o Burkina Faso.





Na segunda-feira, numa entrevista à televisão francesa BFMTV, a MNE francesa, Catherine Colonna, reiterou o apelo para a reintegração do presidente Mohamed Bazoum mas negando qualquer intenção da França de conduzir uma intervenção militar no país depois de a França ter já sido acusada nesse sentido.

Assim, também Itália e Espanha anunciaram a intenção de retirar os seus cidadãos do país. O MNE italiano, Antonio Tajani, falou já num “voo especial para Itália”, enquanto Madrid se escusa a revelar o plano espanhol, temendo uma quebra na segurança da operação.O número de europeus a viver no Níger é uma incógnita, podendo ser feita apenas uma aproximação a partir de relatórios:

Nações Unidas preocupadas com segurança na região

O moçambicano Leonardo Santos Simão, representante especial do secretário-geral da ONU para a região, sublinhava em comunicado que



“A mudança inconstitucional de Governo no Níger complicou ainda mais um cenário de segurança que se agrava”, pode ler-se no documento assinado pelo representante de António Guterres.



Leonardo Santos Simão participou no passado domingo numa reunião onde os líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) deram à junta militar um ultimato de uma semana para um “retorno total à ordem constitucional”.



As Nações Unidas garantem que o representante especial continuará a desenvolver esforços junto de todas as partes para que possa ser restabelecida essa “ordem constitucional” e “consolidar as conquistas democráticas”.



Uma posição de força foi no entanto deixada pelos Estados-membros da CEDEAO, que não descartaram o uso da força, decidindo para já “suspender todas as transações comerciais e financeiras” com o país e congelar os bens dos militares envolvidos no golpe.



Mas a organização não está coesa nesta decisão e a junta militar que governa a Guiné-Conacri alertou entretanto que uma intervenção militar contra o Níger levaria à “rotura de facto” da CEDEAO.



“As medidas sancionatórias, incluindo a intervenção militar, são uma opção que não seria uma solução para o problema atual. Isso causaria um desastre humano cujas consequências poderiam ultrapassar as fronteiras do Níger”, alertou a junta conacri.



O Mali e o Burkina Faso, com lideranças militares nascidas de golpes de Estado, advertiram que “qualquer intervenção militar contra o Níger conduziria à retirada do Burkina Faso e do Mali da CEDEAO bem como à adoção de medidas de autodefesa em apoio às forças armadas e ao povo do Níger”.