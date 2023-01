Quatro palestinianos mortos em ataque israelita na Cisjordânia

"A situação no campo de refugiados de Jenin é crítica", disse o ministro da Saúde, Mai al-Kaila, em comunicado, acrescentando que as forças israelitas dispararam bombas de gás lacrimogéneo na ala infantil.

Por sua vez, o exército israelita referiu na rede social Telegram que as forças de segurança estão a realizar uma operação no campo de refugiados de Jenin

"Os detalhes serão fornecidos mais tarde", disse o exército.

Com as mortes de hoje sobe para 24 o número de palestinianos, civis ou membros de grupos armados, mortos desde o início do ano.

O exército israelita, que ocupa a Cisjordânia desde 1967, realiza incursões quase diárias neste território palestiniano, principalmente no norte, nas áreas de Jenin e Nablus, redutos de fações armadas palestinianas.

Desde o ano passado, o mais violento desde 2006 e que contabilizou 170 palestinianos mortos, Jenin é uma das principais fontes de violência na Cisjordânia ocupada e abriga um grande movimento de milícias ligadas a várias fações, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica.