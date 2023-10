Quatro palestinianos mortos no norte da Cisjordânia em ataque israelita

As vítimas das "balas da ocupação" têm entre 23 e 28 anos, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano.

Segundo os meios de comunicação palestinianos, um dos mortos, Weam Hanoun, era líder da Jihad Islâmica e fundador da Brigada de Jenin, grupo armado que reúne todas as milícias presentes no campo, formado há pouco mais de um ano e que tem vindo a ganhar força.

O campo de refugiados de Jenin é um dos bastiões do movimento das milícias palestinianas e, para Israel, "o maior foco de terror" na Cisjordânia, onde levou a cabo uma ofensiva militar terrestre e aérea de três dias em julho.

A agência de notícias oficial palestiniana WAFA informou que 100 veículos militares entraram na cidade, juntamente com bulldozers blindados, e que um drone israelita efetuou um ataque aéreo durante os combates.

As Brigadas al-Qasam, braço armado do Hamas, indicaram que estavam a lutar contra as forças israelitas que entravam na cidade, nomeadamente através da colocação de engenhos explosivos.

O exército israelita ainda não prestou declarações sobre esta operação.

A Cisjordânia ocupada e Israel estão a viver a maior espiral de violência desde a Segunda Intifada (2000-05). Só este ano, 320 palestinianos foram mortos, na maioria milicianos em confrontos armados com tropas e atacantes israelitas, mas também civis, incluindo 72 menores.