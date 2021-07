Quatro pessoas com variante Delta atravessaram a fronteira timorense

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que os quatro casos foram detetados entre 300 amostras enviadas para sequenciação genómica no Peter Doherti Institute, em Melbourne, no passado dia 14 de julho.

"Foi feito um pedido de análise urgente das amostras. Foi detetado que quatro pessoas que entraram pela fronteira terrestre entre 26 de junho e 08 de julho registavam a variante B.1.617.2 (Delta), uma variante preocupante", explica-se no comunicado.

"Das quatro pessoas que estavam em isolamento ou quarentena, uma ficou, entretanto, negativa e as restantes três continuam em isolamento", sublinha-se no comunicado.

Segundo a mesma fonte, "até ao momento não há registo de transmissão comunitária da variante".

No mesmo comunicado, o CIGC atualiza os dados das últimas 24 horas, notando que se registaram mais 54 casos de infeção com SARS-CoV-2, dos quais 40 em Díli, com um total de 45 casos recuperados.

O total de casos ativos aumentou para 726 e o total acumulado desde o início da pandemia aumentou para 10.281. O número de mortos mantém-se em 26.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde realizaram 1.019 testes em todo o país.

No que toca à vacinação e até às 10:00 de hoje, a nível nacional, 262.933 pessoas (34,8% da população com mais de 18 anos) já receberam a primeira dose da vacina e 74.918 pessoas (9,9%) já completaram a vacinação.

No Município de Díli, já foi administrada a primeira dose da vacina a 59,2% da população com mais de 18 anos e já têm as duas doses 28,9%.

Recorde-se que este mês as autoridades de saúde timorenses tinham anunciado a deteção de um primeiro caso com a variante delta, uma pessoa que viajou do estrangeiro e estava de quarentena, em abril.

A confirmação desse caso da variante ocorreu meses depois, quando amostras aleatórias foram testadas na Austrália já que, até ao momento, Timor-Leste não tem capacidade para testar variantes em Díli.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.128.543 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.