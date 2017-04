Quatro pessoas detidas em operação anti terrorista em Paris

Houve estas quatro detenções em Trappes e as investigações prosseguem entretanto.



Já ontem, em Espanha, e numa operação que pode estar relacionada com a de hoje em França, foram detidos outros quatro alegados terroristas.



As autoridades suspeitam que estejam ligados aos atentados de Bruxelas, que causaram 35 mortos, no aeroporto e o metro da capital belga.