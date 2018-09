Quatro polícias mexicanos mortos a tiro no estado de Jalisco

Lusa04 Set, 2018, 07:24 | Mundo

A polícia de Guadalajara, capital do estado de Jalisco, informou que um comissário da polícia e os seus três guarda-costas foram mortos quando o comissário saía de casa, no município de Tonala, para ir trabalhar.

As autoridades afirmaram ainda que o ataque foi uma resposta às recentes detenções de narcotraficantes nas últimas semanas.

No dia 16 de agosto, as autoridades mexicanas detiveram 48 membros do Cartel de Jalisco Nova Geração, um dos mais poderosos do México, em Chiapas, um estado do México que faz fronteira com a Guatemala.

De acordo com os observadores, o Cartel de Jalisco Nova Geração tem tido um assinalável crescimento na costa do Pacífico do México, especialmente depois da detenção de vários líderes de outras organizações criminosas, como é o caso do narcotraficante Joaquin "El Chapo" Guzmán, do Cartel de Sinaloa, cujo julgamento está previsto para começar em novembro nos Estados Unidos.