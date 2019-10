Quatro portugueses estão retidos numa gruta em Espanha

Está em marcha uma operação para resgatar os quatro portugueses que estão retidos numa gruta no norte de Espanha. São espeleólogos e pertencem ao clube de montanhismo Alto Relevo, de Valongo. As autoridades espanholas estão à espera que o nível da água no interior da gruta baixe.

Os quatro portugueses que estão no interior da gruta fazem parte do clube de montanhismo Alto Relevo, de Valongo. Sábado, por volta das 10h00 da manhã entraram para efetuar a travessia da Cueto-Caventosa, na província de Arredondo, na Cantábria, no norte de Espanha.



As condições climatéricas eram favoráveis mas alteraram-se durante o percurso, o que impediu a saída dos espeleólogos.