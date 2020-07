Quatro Presidentes da África Ocidental vão procurar mediar crise no Mali

Mahamadou Issoufou, do Níger, Alassane Ouattara, da Costa do Marfim, Macky Sall, do Senegal, e Nana Akufo-Addo, do Gana, "são esperados na quinta-feira em Bamako", capital maliana, disse um funcionário da presidência do Mali à agência de notícias francesa AFP, sob condição de anonimato.

O Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, desloca-se a Bamako, confirmou uma fonte presidencial em Abidjan. Os outros três chefes de Estado ainda não tinham oficializado a visita ao Mali, até ao final da tarde de hoje.

A notícia da deslocação dos quatro presidentes aquele país chega no dia seguinte à partida de Bamako de uma missão de mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), liderada pelo ex-Presidente nigeriano Goodluck Jonathan, que não conseguiu alcançar uma solução consensual.

Após cinco dias de consultas, os mediadores da CEDEAO emitiram recomendações, apelando à criação "urgente" de um governo de unidade nacional e à nomeação de um novo Tribunal Constitucional, que examine prioritariamente os resultados das eleições legislativas de março-abril no Mali, considerados como o fator que desencadeou a atual crise.

Mesmo antes destas recomendações serem tornadas públicas, no domingo, os líderes do M5-RFP (Movimento 5 de Junho), uma aliança heterogénea de chefes religiosos e figuras de destaque do mundo político e da sociedade civil, que estão por detrás dos protestos anti-governamentais e que exigem a saída do Presidente Keita, como uma prioridade, disseram que se recusavam a apoiar estas propostas.

Hoje de manhã, os opositores do Presidente Keita ergueram algumas barricadas nos distritos periféricos de Bamako, que foram rapidamente desmanteladas pela polícia.

Falta agora saber se o movimento de oposição vai continuar com os protestos nas ruas, depois de, na sexta-feira, ter decidido suspendê-los, após os graves incidentes de há uma semana, que fizeram 11 mortos, segundo o Governo, e mais de cem feridos. A missão das Nações Unidas no país (Minusma) fala em 14 manifestantes mortos e o M5-RFP sobe para 23.

Esta manifestação, o terceiro grande protesto antigovernamental desde junho, degenerou em três dias de agitação civil.

A capital, Bamako, é normalmente poupada à violência fundamentalista e intercomunitária que atinge o Norte e o Centro do Mali. Contudo, tem assistido a um aumento da agressividade desde as disputadas eleições legislativas de março/abril.

Multidões atacaram o parlamento e a televisão nacional, as ruas foram barricadas e vários bairros foram palco de saques e confrontos entre manifestantes, com pedras, e forças de segurança, que dispararam munições.

As autoridades mandaram prender vários líderes do M5-RFP, que foram depois libertados. As forças foram criticadas por todos os setores por uso excessivo da força e acusadas de utilizar uma unidade antiterrorista de elite para manter a lei e a ordem.

O M5-RFP -- iniciado nos protestos de rua que começaram a 5 de junho -- canaliza múltiplos e profundos descontentamentos contra a deterioração da segurança e a incapacidade do Governo em lidar com esta, a estagnação económica e social, o fracasso do Estado, ou o descrédito generalizado das instituições, suspeitas de corrupção.

A comunidade internacional está preocupada com esta escalada de agitação, com resultados imprevisíveis numa região que se encontra, ela própria, em tumulto.

Portugal tem desde 01 de julho uma Força Nacional Destacada no Mali, no âmbito da Minusma, que inclui 63 militares da Força Aérea Portuguesa e um avião de transporte C-295.

O objetivo da missão portuguesa é assegurar missões de transporte de passageiros e carga, transporte tático em pistas não preparadas, evacuações médicas, largada de paraquedistas e vigilância aérea e garantir a segurança do campo norueguês de Bifrost, em Bamako, onde estão alojados os militares portugueses.