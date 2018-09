Quatro principais partidos da oposição afastados das eleições municipais

Lusa12 Set, 2018, 07:53 | Mundo

O anúncio da lista foi feito através da rede social Twitter pela reitoral principal do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Tânia D'Amélio, inclui o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo) e exclui os quatro principais partidos opositores, Primeiro Justiça, Vontade Popular, Ação Democrática e Um Novo Tempo.

Os quartos partidos que ficam de fora tinham apelado aos venezuelanos para que não votassem nas eleições presidenciais antecipadas de 20 de maio, nas quais o Presidente Nicolás Maduro foi reeleito para um novo mandato (2019-2015), por considerarem que estas eram fraudulentas e por terem sido antecipadas pela Assembleia Constituinte (composta unicamente por simpatizantes do regime), que não reconhecem.

Como não participaram nas presidenciais, o CNE ordenou nova recolha de assinaturas e o envio de dados dos militantes, um processo recusado pelos partidos, que acusaram o CNE de exigir ilegalmente o cumprimento desse requisito e de estar ao serviço do chefe de Estado que já tinha manifestado publicamente que quem não participou nessas eleições deveria ser excluído dos próximos atos eleitorais.

Entre as 37 organizações políticas autorizadas, figura o partido Avançada Progressista, liderado por Henri Falcón, um simpatizante do chavismo (referente ao regime de Hugo Chávez, Presidente da Venezuela entre 1999 e 2013) que passou para a oposição.

Segundo Tânia D`Amélio, podem apresentar candidatos para as municipais o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), Avançada Progressista, Copei (partido cristão), Movimento Ao Socialismo, o Movimento Ecológico de Venezuela, o Movimento Eleitoral do Povo, o Movimentos Somos Venezuela (impulsionado por Nicolás Maduro), o Movimento Político Aliança para o Câmbio, a Organização Renovadora Autêntica (partido evangélico), o Partido Comunista da Venezuelana, o Podemos, o Pátria Para Todos, o Tupamaro, o Unidade Popular Venezuelana, o Unidade Política Popular89, o Câmbio, o Cambiemos Movimento Cidadão, o Ação Cidadã em Positivo, o a Força do Câmbio, o Aliança do Lápis Pró Defesa da Comunidade e o Soluções Por Venezuela.