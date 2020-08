Quatro soldados mortos após explosão de engenho no centro do Mali

"Um veículo de militares do GARSI, o Grupo de Ação Rápida de Segurança e Intervenção, atingiu hoje um engenho explosivo" na região de Koro, perto da fronteira com o Burquina Faso, causando "quatro mortos e um ferido grave", referiu uma fonte militar.

O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, no poder desde 2013, anunciou na quarta-feira a sua demissão e a de todo o Governo, numa declaração transmitida pela televisão nacional, após ter sido deposto por um golpe militar, horas antes.

Entretanto, uma delegação da África Ocidental deverá encontrar-se hoje na capital do Mali com o presidente deposto, após uma reunião com os soldados que forçaram a sua resignação e tomarem o poder.

O golpe de Estado na terça-feira começou com a detenção pelos militares golpistas do Presidente Keita e do seu primeiro-ministro, Boubou Cissé, bem como a detenção de altos funcionários civis e militares, que foram levados para o campo militar de Kati, nos subúrbios da capital maliana.

Este golpe de Estado é o quarto na história do Mali, que se tornou independente da França em 1960. Os militares tomaram o poder em 1968, 1991 e 2012, tendo o último golpe de estado aberto as portas do país a grupos `jihadistas`.

Portugal tem no Mali 74 militares integrados em missões da ONU e da UE.

Antigo primeiro-ministro (1994-2000), Ibrahim Boubacar Keita, 75 anos, foi eleito chefe de Estado em 2013, e renovou o mandato de cinco anos em 2018.