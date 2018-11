Quatro suspeitos rebeldes mortos na Caxemira indiana

Lusa25 Nov, 2018, 08:23 | Mundo

Os confrontos tiveram lugar no distrito de Kulgam, no sul de Caxemira, de acordo com a agência de notícias Press Trust of India (PTI), que cita o Exército.

Na sexta-feira, pelo menos seis insurgentes foram mortos por forças de segurança indianas, que consideraram a operação uma das "mais bem-sucedidas" do ano.

A Caxemira indiana, de maioria muçulmana, tem sido o principal ponto de discórdia entre a Índia e o Paquistão desde a criação de ambos os países em 1947 após a independência dos britânicos, tendo ocorrido duas guerras pela região e vários conflitos menores.

Ambos os países reclamam a posse da região no seu todo. A população de Caxemira é maioritariamente muçulmana (tal como o Paquistão) pelo que na região predomina um sentimento anti-Índia (de maioria hindu).

Vários grupos armados lutam pela independência de Caxemira face à Índia (ou a sua integração total no Paquistão) desde 1989. Cerca de 70 mil pessoas morreram na rebelião armada e subsequente resposta indiana.

A Índia acusa o Paquistão de armar e treinar estes grupos armados, mas Islamabad nega que o esteja a fazer.