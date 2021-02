Quebra de glaciar nos Himalaias. Autoridades apontam para centenas de mortos

As autoridades indianas estimam que cerca de 150 pessoas tenham morrido na sequência da quebra de um glaciar dos Himalaias que destruiu uma barragem e provocou inundações, forçando a evacuação de várias aldeias no Estado indiano de Uttarakhand, no norte do país.



“O número atual ainda não foi confirmado”, mas estima-se que entre a 100 a 150 pessoas tenham morrido, disse o secretário-chefe de Uttarakhand, Sanjay Singh Rana, à agência Reuters.





A agência Associated Press avança que foram confirmados, até ao momento, três mortos e 150 pessoas continuam desaparecidas. Todos estes desaparecidos são trabalhadores na barragem no rio Rishiganga, segundo o porta-voz da polícia paramilitar da fronteira entre a Índia e o Tibete, Vivek Pandey.





O chefe regional das equipas de resgate, Ridhim Aggarwal, revelou que os responsáveis pela barragem em construção no rio Rishiganga "não conseguiram contactar os cerca de 150 trabalhadores na obra".







Imagens de cadeias de televisão locais mostram a água numa corrente forte contra a barragem conhecida por Projeto Hidrelétrico Rishiganga, arrastando tudo o que encontra pelo camiho.





Himalayan glacier breaks in fragile ecosystem of India's northern Uttarakhand state, causing heavy #floods, with as many as 150 people feared dead



“It came very fast, there was no time to alert anyone” pic.twitter.com/Ep8SLNDvqQ — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) February 7, 2021



Devido à quebra deste glaciar, o nível da água no rio é agora de um metro acima do normal.







“Veio muito depressa, não houve tempo para alertar ninguém”, descreveu Sanjay Singh Rana, que mora na parte alta da vila de Raini, à Reuters. “Senti que até nós seríamos arrastados”, acrescentou a testemunha.











Our brave ITBP personnel performing rescue operations in Uttarakhand. We are committed to help our people in need. @ITBP_official pic.twitter.com/CYpkZIbp05 — Amit Shah (@AmitShah) February 7, 2021

“Todos os responsáveis envolvidos estão a trabalhar num cenário de guerra”, disse Shah no Twitter.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que está a acompanhar de perto a situação. “A Índia está com Uttarakhand e a nação reza pela segurança de todos”, disse escreveu Narendra Modi na rede social Twitter. O Governo já anunciou que a Força Aérea indiana está a preparar-se para auxiliar nas operações de resgate e o ministro do Interior, Amit Shah, também garantiu que as equipas de resposta a desastres estão a ser transportadas via aérea para ajudar nas buscas.”, disse Shah no Twitter.O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que está a acompanhar de perto a situação. “A Índia está com Uttarakhand e a nação reza pela segurança de todos”, disse escreveu Narendra Modi na rede social Twitter.





O Estado vizinho de Uttar Pradesh, o mais populoso da Índia, também colocou suas áreas ribeirinhas em alerta máximo.







As últimas informações indicam que depois do susto inicial a situação estará a normalizar, com o caudal do rio a voltar ao normal. "O nível da água do rio está agora um metro acima do normal, mas o caudal está a diminuir", disse o ministro-chefe de Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.







Esta região montanhosa já sofreu enchentes, deslizamentos de terra e o colapso de edifícios em junho de 2013.



Essa tragédia causou cerca de sete mil mortes, muitos deles peregrinos hindus que se deslocaram a Uttarakhand para visitar alguns dos lugares mais importantes para a religião, e onde também nasce o sagrado rio Ganges.