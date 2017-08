Queda de avião monomotor na Suíça faz três mortos

Carlos Santos Neves - RTP 04 Ago, 2017, 15:46 / atualizado em 04 Ago, 2017, 16:49 | Mundo

Os dois jovens vitimados pela queda do aparelho tinham 14 anos, segundo a polícia do cantão suíço dos Grisões. A adolescente ferida com gravidade tem 17.



As autoridades suíças adiantaram estar em curso um inquérito sobre as causas do desastre aéreo.As atividades deste campo de férias suíço começaram a 30 de julho e deveriam terminar no sábado.



O porta-voz da polícia Roman Rüegg, citado pelo jornal suíço 20 minuten indicou que a aeronave caiu cerca de dez minutos após a descolagem, pelas 9h30, numa zona de montanha próxima da estação de teleférico de Diavolezza.



O voo no Piper PA – 28 de quatro lugares, o segundo do dia, era uma das atividades de um campo de férias para jovens que, nesta altura, alberga perto de duas centenas de adolescentes.



Promovido pelo Aero-Club da Suíça, o campo de férias, já com 35 edições, dedica-se à introdução de jovens à aviação. O programa, lê-se na edição online do 20 minuten, inclui um “primeiro voo num avião do aeródromo de Samedan”.



O piloto que morreu na queda do avião era natural da região e experiente, de acordo com os media suíços e as agências internacionais.



“O mundo desabou”, afirmou em conferência de imprensa Yves Burkhardt, um dos responsáveis pela organização do campo de féria do Aero-Club.



“Cento e noventa e dois jovens passaram uma semana formidável no campo e este voo deveria ser o momento alto”, acrescentou.



A pedido dos jovens que participal no campo de férias, decorrerá durante a noite uma cerimónia em memória das vítimas.