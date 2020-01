Queda de avião. UE e NATO apelam à colaboração do Irão nas investigações

"É importante estabelecermos nisto os factos. Apelo ao Irão que participe de forma plena e contribua para uma investigação transparente e minuciosa", disse Stoltenberg aos jornalistas antes de uma reunião extrordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.





O aparelho das Linhas Aéreas Ucranianas tinha acabado de descolar de Teerão, capital iraniana, com destino a Kiev, capital da Ucrânia, quando caiu após se incendiar em pleno voo.





"Não temos razões para duvidar dos relatórios de diferentes aliados a que tivemos acesso... de que o avião pode ter sido abatido pelos sistemas de defesa aérea iranianos", referiu o responsável pelas forças militares da Aliança. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América subscreve igualmente a tese do míssil para explicar o sucedido.





O Governo iraniano tem rejeitado responsabilidades no incidente, registado na última quarta-feira, numa altura em que a República Islâmica estava em alerta máximo devido ao recente agravamento das tensões com os Estados Unidos.



Pouco antes do incidente, as forças militares iranianas tinham lançado uma salva de mísseis contra bases americanas no Iraque.



"É precisamente por isso que necessitamos de uma investigação minuciosa, para estabelecer todos os factos e é exatamente por isso que temos de ter a total cooperação por parte do lado iraniano nessa investigação", sublinhou Stoltenberg.





Europa "não pode fechar os olhos"



Nas primeiras horas após a queda e apesar da coincidência com o ataque iraniano, foi admitida a possibilidade de problemas técnicos terem provocado o incidente, mas o aparelho tinha sido alvo de uma vistoria dois dias antes.







Também a possibilidade de um atentado terrorista foi então afastada.







A tese de que o aparelho ucraniano teria sido atingido por um míssil do sistema de defesa aérea de Teerão começou a circular após a divulgação de um vídeo, em que o avião parece ser atingido em pleno voo antes de se despenhar.











Várias potências ocidentais, incluindo o Canadá, apontaram o dedo a Teerão, admitindo que se tratou de "um erro", mas exigindo explicações.

"É realmente muito provável que o avião tenha sido abatido por mísseis iranianos", confirmou aos repórteres esta sexta-feira, em Bruxelas, o ministro holandês dos Negócios Estrangeiros.







Stef Blok admitiu sanções europeias, após uma análise independente. "Depende da reação iraniana quanto ao que deverão ser os próximos passos", afirmou o ministro holandês.



Já o seu homólogo austríaco, Peter Guschelbauer, não teve dúvidas. A União Europeia "não pode fechar os olhos", se foi realmente o Irão o responsável pela queda do avisão, disse.





"Isto não pode ser varrido para debaixo do tapete", referiu por seu lado o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas.



"É importante que isto seja inteiramente explicado. Há sinais positivos de que o Irão está a envolver outros países no esclarecimento do que se passou", referiu ainda Maas, antes de entrar para a reunião com os responsáveis diplomacia dos 27. O Irão recusou o envolvimento nas investigações da Boeing, construtora do aparelho, um 737-800, por se tratar de uma empresa norte-americana.







A Ucrânia já mostrou vontade de enviar investigadores ucranianos a inspecionar o local da queda, em busca de vestígios de um míssil de fabrico russo eventualmente usado pelo Irão.





Nas redes sociais iranianas, onde têm estado a ser publicadas imagens dos restos do aparelho e dos passageiros - muitos deles com dupla-nacionalidade -, circulam rumores, não confirmados, de que o local da queda já foi arrasado por bulldozers. Possibilidade já negada pelo embaixador iraniano no Reino Unido.



Quem poderá investigar



Esta sexta-feira, o responsável pela aviação civil iraniana disse ter a certeza absoluta de que o avião ucraniano não foi abatido por nenhum míssil nacional.











Ali Abedzadeh, diretor da Organização da Aviação Civil do Irão, afirmou que os seus próprios serviços iriam fazer o download das caixas negras do avião ucraniano, admitindo que a extração das informações dos gravadores de voo e de áudio poderia levar até dois meses.





"Preferimos fazer o download das caixas negras no Irão. Mas, se virmos que não podemos fazê-lo devido aos danos sofridos [pelas caixas], então pediremos ajuda", disse em conferência de imprensa em Teerão.



Rússia, Canadá, França e Ucrânia estão entre os países a chamar. As investigações poderão levar um a dois anos, dizem os iranianos.





A própria Boeing tem estado em contactos com a Administração Aérea Federal e com o Gabinete de Segurança dos Transportes, NTSB, para obter junto do Gabinete de Controlo do Tesouro e de Bens Externos dos EUA, OFAC, as necessárias autorizações para, talvez, viajar para o Irão.





Devido ao regime de sanções impostos por Washington a Teerão, o OFAC tem de emitir "as licenças necessárias de exportação" dos investigadores norte-americanos da Boeing, para participar nas análises, em caso de abertura iraniana.







O NTSB revlou quinta-feira à noite ter aceitado ser acreditado como representante para a investigação à queda do Boeing a convite de Teerão.