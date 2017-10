Queda de barreira durante jogo de futebol em França causa 29 feridos

Lusa01 Out, 2017, 07:16 | Mundo

Quando o jogador do Lille Fodé Ballo-Touré se dirigiu aos apoiantes, depois de ter marcado o primeiro golo da partida do campeonato de futebol, os fãs do Lille começaram a celebrar, correndo para a barreira que separava a bancada lateral do relvado. A barreira cedeu e dezenas de adeptos foram projetados para o chão, caindo uns em cima dos outros.

"Aconteceu de repente. Eu nem sabia quem tinha marcado. De repente caí", descreveu Georges Penel, de 21 anos, adepto do Lille, que ficou ferido numa perna e nas costas.

A partida foi assim interrompida aos 16 minutos pelo árbitro que enviou as equipas para os vestiários. Seguiu-se um cenário de confusão, com equipas da Cruz Vermelha e bombeiros a assistir os feridos no relvado.

Segundo o hospital CHU de Amiens, 29 pessoas ficaram feridas, no abdómen, tórax, cabeça, cinco com gravidade. Três menores, com 17, 16 e 14 anos, estavam entre os feridos.

O ministro do Interior francês, Gérard Collomb, disse em comunicado que foi ativado o plano Novi (NOmbreuses VIctimes), "um plano de emergência para assistir um número significativo de vítimas no mesmo local", indicou.