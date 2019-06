A aterragem no topo do arranha-céus de 54 andares da Sétima Avenida provocou um incêndio e obrigou à evacuação do edifício, situado nas imediações do Central Park. Centenas de bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas e existe já uma vítima confimada. As causas desta aterragem forçada estão a ser investigadas.