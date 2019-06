Queda de helicóptero em Nova Iorque sem indícios de terrorismo

A aterragem no topo do edifício de 54 andares da Sétima Avenida provocou um incêndio e obrigou à evacuação do edifício.



Centenas de bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas.



As causas desta aterragem forçada estão a ser investigadas, mas sabe-se que aconteceu num momento de chuva forte e de intenso nevoeiro.



O presidente da câmara de Nova Iorque garante que não há qualquer indício de terrorismo.