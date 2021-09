Queda de helicóptero militar na Costa do Marfim causa cinco mortos

Abidjan, 11 set 2021 (Lusa) - Cinco pessoas morreram na sequência da queda de um helicóptero militar de reconhecimento no noroeste da Costa do Marfim, numa zona próxima da fronteira com o Burquina Faso, confirmaram fontes militares à agência Efe.