Queda de helicóptero militar no Alabama faz dois mortos

"Estamos profundamente entristecidos com a perda de dois membros da Guarda Nacional do Tennessee, e as nossas preces estão com as suas famílias durante esta tragédia dolorosa", declarou o brigadeiro-general do estado de Tennessee Warner Ross. "Pedimos aos habitantes do Tennessee que se juntem a nós no apoio às famílias neste tempo de luto impensável", apelou.

De acordo com Ross, os dois membros da Guarda Nacional do Tennessee morreram durante uma missão de treino de voo. O helicóptero despenhou-se por volta das 15:00 (21:00 em Lisboa), incendiando-se.

O gabinete do xerife do condado de Madison disse que não houve feridos em terra, na sequência do acidente.

"Não temos sobreviventes", salientou Brent Patterson, do departamento de investigação. "Temos aqui o local do crime, que demarcámos", acrescentou.

O helicóptero UH-60, mais conhecido como Black Hawk, despenhou-se na comunidade de Harvest, ao longo da Alabama Highway 53, disse a polícia de Alabama em comunicado.

Harvest localiza-se a noroeste de Huntsville, onde se encontra o centro de voo espacial George C. Marshall da NASA e o Redstone Arsenal, do exército dos Estados Unidos.