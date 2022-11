Queda de mísseis na Polónia é "um dos momentos mais críticos" desde início da guerra na Ucrânia

O Pentágono disse estar a investigar a queda de mísseis em território polaco e recordou o compromisso para com o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que prevê a possibilidade de uma resposta de força por parte da NATO após um ataque a um membro da Aliança Atlântica.



Caso este artigo seja acionado, os países da NATO estarão em guerra com a Federação russa "e essa será a situação mais dramática que podemos estar todos a viver".



A Rússia já veio, entretanto, negar ter atacado a Polónia.