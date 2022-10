Queda de ponte suspensa na Índia faz mais de 60 mortos

Segundo a Reuters, estariam naquele momento mais de 400 pessoas na infraestrutura. Por seu turno, o ministro da Administração Interna de Gujarat, Harsh Sanghavi, citado pelo jornal, adiantou que no momento do colapso estariam na ponte cerca de 150 pessoas.Já a agência de notícias indiana PTI, refere que se encontravam na ponte suspensa várias mulheres e crianças.

Imagens transmitidas pelo canal local Zee News e agora divulgadas nas redes sociais mostram várias pessoas a agarrar-se aos cabos da ponte que desmoronou, enquanto as equipas de emergência as tentavam resgatar.







BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS — BNO News (@BNONews) October 30, 2022







Esta ponte quase centenária é pedonal e um local que muitos moradores da região usam para fazer piqueniques.







Uma fonte oficial, de acordo com o Times of India , adiantou que cerca de 40 pessoas foram resgatadas e 60 ainda estão desaparecidas. O número de vítimas pode, contudo, subir nas próximas horas à medida que as operações de resgate prosseguem.





O acidente ocorreu no Estado de Gujarat, tendo as autoridades indianas confirmado, até ao momento, a morte de 60 pessoas. Prosseguem entretanto as operações de resgate, segundo adiantou o ministro da Habitação e do Desenvolvimento Rural de Gujarat, Brijesh Merja, citado pela agência EFE.