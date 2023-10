Queda de teto de igreja faz sete mortos no México

A estrutura do edifício ruiu durante uma missa de batismo, mas para já não são conhecidas as causas do acidente que ocorreu por volta das 15h30 (22h30 em Lisboa).

"Estão confirmados nove mortos e 50 feridos resgatados", disse o porta-voz de segurança do governo estadual em comunicado, indicando que as buscas continuam em andamento.

Não se sabe quantas pessoas se encontram debaixo dos escombros, mas o Ministério da Defesa Nacional aponta para entre 30 e 40 pessoas, de acordo com o jornal mexicano "Milenio".

Num vídeo publicado na rede social Facebook, a diocese de Tampico prometeu fornecer "o mais rapidamente possível" informações sobre os trabalhos de resgate.

"Neste momento, estão a ser feitos os trabalhos necessários para retirar as pessoas que ainda estão debaixo dos escombros. Agradecemos a todas as autoridades o apoio que nos estão a dar", disse o bispo José Armando Álvarez Cano.

O governador estadual de Tamaulipas, Américo Villarreal, lamentou o incidente numa mensagem na rede social X (antigo Twitter): "A minha solidariedade com todas as famílias que perderam os seus entes queridos e com a comunidade por este infeliz acidente".

Elementos da Proteção Civil, da Cruz Vermelha, da Guarda Nacional e dos bombeiros, entre outros, estão a trabalhar no local.



Duas gruas encontram-se na área para apoiar a remoção dos escombros.