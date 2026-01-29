Queda de Zhang Youxia aumenta risco de erro de cálculo militar na China

Zhang, vice-presidente da Comissão Militar Central (CMC), foi colocado sob investigação por alegada corrupção, numa nova vaga de purgas que atingiu as chefias militares chinesas. A sua saída representa, segundo vários analistas, o fim de uma estrutura colegial de comando no Exército de Libertação Popular (ELP) e a concentração quase total de poder nas mãos do líder chinês, Xi Jinping.

Numa análise publicada no boletim ChinaDrew, Thompson, que é atualmente investigador no S. Rajaratnam School of International Studies, em Singapura, descreveu Zhang como uma das figuras mais competentes e respeitadas das Forças Armadas chinesas, com qualidades raras entre os seus pares.

"Fiquei genuinamente surpreendido e, francamente, chocado", escreveu. "Pensei que a sua experiência de combate, intelecto e relação de confiança com Xi Jinping o protegeriam", apontou.

O general Zhang Youxia, veterano da guerra sino-vietnamita, foi responsável pela área de aquisições militares durante cinco anos e liderou a modernização do ELP. A sua reputação de competência técnica e o facto de ter crescido com Xi - os seus pais foram próximos - pareciam garantir-lhe segurança política.

"Era inquisitivo, respeitador, empático. Tratava os subordinados com dignidade e mostrava curiosidade genuína", relatou Thompson, que acompanhou o general numa visita oficial de uma semana aos Estados Unidos, em 2012, quando este chefiava a região militar de Shenyang.

Durante essa visita, Zhang demonstrou interesse por doutrina e tecnologia militar dos EUA. Ao visitar uma base em Fort Benning, destacou-se pela forma como interagia com os soldados e pelas perguntas que colocava, demonstrando conhecimento e abertura raras entre os generais do ELP, segundo Thompson.

"A sua ausência deixa Xi rodeado de oficiais menos experientes, mais obedientes e menos propensos a fazer avaliações objetivas sobre os custos de um conflito militar", observou.

Com a Comissão Militar Central agora reduzida a Xi Jinping e Zhang Shengmin - um comissário político sem experiência operacional - a cadeia de comando militar chinesa fica fragilizada, segundo o especialista.

"O risco de erro de cálculo sobe. A dissuasão só funciona quando os líderes recebem conselhos honestos. Zhang era talvez o único capaz de dar esse tipo de aconselhamento a Xi", escreveu Thompson.

O ex-responsável do Pentágono revelou ainda uma ligação ao caso da jornalista Minnie Chan, do South China Morning Post, desaparecida em Pequim desde outubro de 2023. Chan investigava rumores sobre uma eventual investigação a Zhang e terá trocado mensagens com Thompson semanas antes de desaparecer.

"Ela era uma amiga. Sabia tudo sobre o ELP e ajudava-nos a entender melhor a China. Espero que agora, com a investigação tornada pública, possa ser libertada", afirmou.

A queda de Zhang junta-se à de dezenas de outros altos responsáveis militares afastados por Xi Jinping desde 2023, numa purga que já atingiu praticamente todos os ramos das Forças Armadas chinesas.

Para Thompson, o afastamento de figuras como Zhang compromete não apenas a eficácia do ELP, mas também a estabilidade regional e o equilíbrio militar no Estreito de Taiwan.

"Penso que ele conseguia avaliar de forma objetiva as capacidades militares dos Estados Unidos e de Taiwan e explicar a Xi Jinping quais seriam os riscos e os custos militares de uma operação para controlar Taiwan", escreveu.

"Um bajulador sem experiência de combate tem de dizer a Xi aquilo que Xi quer ouvir. O intelecto, a experiência e a relação de Zhang com Xi tornavam possíveis a honestidade e a objetividade, o que fazia dele uma exceção entre os generais do Exército de Libertação Popular", vincou.