Quem era Kelley, o atirador de Sutherland Springs?

Jorge Almeida - RTP06 Nov, 2017, 17:01 / atualizado em 06 Nov, 2017, 17:09 | Mundo

O homem que no domingo fez 26 mortos e 20 feridos numa igreja Batista em Sutherland Springs, no Estado do Texas, tinha 26 anos e chamava-se Devin Patrick Kelley.Segundo as autoridades do Texas, que já excluíram motivações raciais ou religiosas, o atirador manteria um "conflito com a sogra".





Nasceu em New Braunfles, a cerca de 60 quilómetros do local onde ocorreu o massacre numa família de classe alta. Segundo o jornal The New York Times, cresceu com os pais numa casa de um milhão de dólares.



Em 2010 ingressou na Força Aérea e prestou serviço no departamento de logística da base aérea de Holloman, no Novo México. Dois anos depois foi condenado a um ano de prisão militar por ter assaltado a sua segunda mulher. Depois de cumprir pena foi expulso das Forças Armadas por má conduta.







Depois disso pouco se sabe sobre a vida de Devin Patrick Kelley. Trabalhou como segurança e vivia numa caravana numa zona rural. Um solitário com algumas infrações de trânsito, preocupado com o bem-estar animal, as artes e a cultura, as crianças e os direitos civis, segundo a sua página do LinkedIn.



Na sua página do Facebook, que entretanto foi encerrada, tinha uma foto com duas crianças pequenas e outra com uma arma de assalto acompanhada por uma citação de Mark Twain: “Eu não temo a morte. Já estive morto durante biliões de anos e não sofri o menor inconveniente com isso”.

Atirador não devia estar armado

O atirador do Texas terá usado uma variante da espingarda automática Ruger AR-15, usada pelo Exército dos Estados Unidos durante quase meio século.



De acordo com o governador do Texas, “foi negada uma autorização de posse de arma ao atirador e a arma não foi adquirida pelos meios legais”. O Governador Greg Abbott acrescentou que o autor do massacre “teve problemas de saúde mental”.







Quase todos os modelos da AR-15 são vendidos legalmente nos Estados Unidos, na versão semiautomática. A venda desta arma só esteve proibida entre 1994 e 2004, quando vigorou uma lei federal de proibição de venda de armas de assalto.



Com a revogação da lei, tornou-se numa das armas mais populares entre os norte-americanos.Autor do massacre não fazia parte da igreja

Devin Patrick Kelley não era membro da igreja batista onde perpetrou o massacre. Sabe-se que durante o verão teve algumas aulas sobre a Bíblia mas acabou por desistir.



Até ao momento, não foram encontradas quaisquer ligações a grupos terroristas.