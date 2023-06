Quénia acolhe refugiados LGBTQ mas a vida não melhora

O Quénia é tido como o único país da África Oriental aqueles que fogem de perseguições devido a orientação sexual. No entanto, os refugiados continuam a ser altamente vulneráveis à discriminação e à violência no país de acolhimento, segundo um relatório recente da Comissão Nacional de Direitos Humanos de Gays e Lésbicas da Amnistia Internacional.



Um refugiado do Uganda não quis ser identificado por temer pela sua segurança. Vive escondido em Nairobi depois de ter sido espancado e incendiado em Kakuma, uma cidade no noroeste do condado de Turkana e onde fica o um campo de refugiados estabelecido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.