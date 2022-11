Quénia envia tropas para a RDCongo para combater os rebeldes M23

"Como vizinhos, o destino da RDCongo está ligado ao nosso", disse Ruto numa cerimónia em Nairobi, onde recordou que a força regional incluiria também tropas do Burundi, Uganda e Sudão do Sul, enviadas "numa missão para proteger a humanidade".

As tropas do exército queniano fazem parte de uma operação especial enviada pela Comunidade da África Oriental para combater a insegurança, especialmente nas províncias do Kivu do Norte, Kivu do Sul e Ituri. Esta será a segunda ação no terreno, após o Burundi ter enviado um contingente em 15 de agosto.

"Não permitiremos que grupos armados, criminosos e terroristas nos privem da nossa prosperidade comum", acrescentou o líder queniano.

Segundo a estação de televisão queniana NTVO, o novo destacamento, que conta com 6.500 a 12.000 soldados, irá operar perto da fronteira do Uganda, na pequena cidade de Bunagana, uma área que tem sido controlada pelos rebeldes M23 desde novembro de 2021, após uma trégua de sete anos.

A força regional da Comunidade da África Oriental ganhou força na sequência de um acordo alcançado pelos sete Estados-membros, embora a atual crise diplomática entre a RDCongo e o Ruanda, depois de o primeiro ter acusado o segundo de apoiar os rebeldes M23, tenha significado que o Ruanda é o único a não enviar tropas.

Na sequência das acusações, a RDCongo decidiu expulsar o embaixador ruandês no país, no sábado.

Os países-membros desta organização são, então, o Quénia, o Uganda, a Tanzânia, o Burundi, o Ruanda, o Sudão do Sul e, ainda, a República Democrática do Congo.

Mais de cinco milhões de pessoas, dois milhões das quais na província do Kivu Norte, foram forçadas a abandonar as suas casas devido a um elevado aumento da insegurança e violência no leste da RDCongo, nos últimos dois anos.

O M23, constituído principalmente por tutsis, voltou a pegar em armas em 2021 e já conseguiu tomar as cidades de Kiwanja e Rutshuru, localizadas ao longo da estrada principal que serve Goma. Peritos da Organização das Nações Unidas (ONU) acusaram o Uganda e o Ruanda de apoiarem os rebeldes, embora ambos os países o tenham negado.

Os rebeldes são acusados desde novembro de 2021 de realizar ataques contra posições do exército no Kivu do Norte, apesar de as autoridades congolesas e o M23 terem assinado um acordo de paz em dezembro de 2013, na sequência de combates desde 2012 com o exército, que foi apoiado pelas tropas da ONU.

A tensão renovada alarmou a comunidade internacional, tendo a União Africana apelado a um cessar-fogo.