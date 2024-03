"Quer instalar uma ditadura". Hungria chama Embaixador dos EUA em protesto por acusação de Biden a Orbán

Esta terça-feira,"Não somos obrigados a tolerar mentiras como estas da parte de ninguém. Nem mesmo que essa pessoa seja o presidente dos Estados Unidos da América", justificou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Péter Szijjártó.Um porta-voz da Embaixada dos EUA confirmou depois que Pressman foi convocado "com urgência" esta manhã para uma reunião no Ministério. O "", acrescentou.Orbán tem apoiado abertamente a recandidatura de Donald Trum à presidência dos Estados Unidos, pelo Partido Republicano, tal como já tinha sido o único chefe de Governo da União Europeia a apoiar o magnata nas eleições de 2016 e de 2020.Em contraste, o seu governado nacionalista tem colidido várias vezes com a Administração Biden devido aos seus laços de proximidade com Moscovo.

Críticas de Biden

No final, o primeiro-ministro húngaro referiu-se ao republicano como o único candidato presidencial capaz de por um fim à guerra na Ucrânia. Já Trump tem-se referido a Viktor Orbán como o "político mais forte da Europa".

O encontro surpreendeu analistas tanto em Budapeste como em Washington, e levantou receios de que o líder húngaro esteja a servir de intermediário do Kremlin e dos seus interesses junto de figuras conservadoras norte-americanas.

Durante uma ação de campanha para as presidenciais de novembro próximo, nas quais deverá enfrentar novamente Donald Trump, Joe Biden comentou o encontro, dizendo que Orbán "afirmou categoricamente que não acredita que a democracia funcione".

"Sabem com quem ele [Donald Trump] se encontrará hoje em Mar-a-Lago? Com Orbán, da Hungria, que", denunciou Biden num comício eleitoral em Wallingford, nos arredores da cidade de Filadélfia.

"Insulto muito grave"



O Ministério dos Negócios estrangeiros da Hungria considerou estas palavras um "insulto muito grave"."Esta forma de pensar por parte do presidente e da Administração democrata é um enorme peso nas nossas relações bilaterais", afirmou Péter Szijjartó, em conferência de imprensa, esta tarde.Viktor Orbán tem sido acusado, assim como o seu partido Fidesz, de estar a tentar criar um estado ultra-conservador e de não cumprir com as regras de equilíbrio democrático.

com agências