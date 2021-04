"Querido, mudei a casa". A nova dor de cabeça de Boris Johnson

A Comissão Eleitoral britânica arrancou na quarta-feira com uma investigação sobre as mudanças realizadas na casa, tendo como base suspeitas de que Boris Johnson terá quebrado as regras ao permitir que doadores do partido tenham contribuído secretamente com dezenas de milhares de libras para uma reforma de luxo.





No Parlamento, o primeiro-ministro afirmou que ele próprio pagou a renovação. Evitou no entanto responder se o fez antes ou depois de a situação ter chegado aos meios de comunicação social.





"Temos razões para acreditar que há motivos razoáveis para suspeitar que ilegalidades possam ter sido cometidas", disse a Comissão Eleitoral sobre as mudanças realizadas no número 11 de Downing Street, onde Boris Johnson vive com a companheira e um filho de 11 meses.





Caso alguma irregularidade seja encontrada, esta comissão pode emitir uma multa de 20 mil libras ou notificar a polícia do sucedido.





A oposição está a capitalizar este caso de forma a atingir o primeiro-ministro britânico. Argumentam que Johnson não tem condições para continuar no cargo caso seja provado que aceitou dinheiro para fazer uma renovação luxuosa na casa onde vive e para a qual chegou mesmo a contratar um designer próximo da própria realeza. O assunto parece estar a atingir o primeiro-ministro que já por várias vezes respondeu - com a "cara encarnada" de nervoso, escreve a Reuters - que foi ele quem pagou os custos da renovação.





No Parlamento, o líder da oposição, Keir Starmer, chegou mesmo ao ponto de afirmar que Boris Johnson esteve a escolher papel de parede a mil euros o rolo no meio de uma crise pandémica.





De realçar que o primeiro-ministro tem direito a cerca de 35 mil euros por ano para manter e renovar a residência oficial. Custos acima desse valor têm que ser assumidos pelo próprio.





Um dos homens que está por trás desta exposição do primeiro-ministro britânico é Dominic Cummings, que chegou a ser o conselheiro principal de Johnson para a campanha do Brexit e que o ajudou a vencer as eleições em 2019. Acabou por ser afastado no ano passado do círculo próximo do primeiro-ministro.







Cummings afirmou na sexta-feira que Boris Johnson queria de doadores do partido pagassem a renovação secretamente e que na altura lhe teria dito que tal seria "pouco ético, uma tontice e possivelmente ilegal".