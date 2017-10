Queridos assediadores ou a vingança em fotografias

RTP06 Out, 2017, 22:24 / atualizado em 06 Out, 2017, 22:43 | Mundo

"I know what I would do with you, baby" ou, em tradução livre, "Eu sei o que faria contigo, querida", é só um dos inúmeros comentários que Noa Jansma ouviu nas ruas de Amesterdão. Ser assediada em qualquer espaço público é algo a que muitas mulheres estão sujeitas, em qualquer parte do mundo.



Cansada de tantos piropos, Noa teve uma ideia brilhante. Criou um instagram (@dearcatcallers ou "queridos assediadores", em tradução livre). A jovem pede aos assediadores para tirarem uma selfie consigo. Surpreendentemente, os assediadores aceitam. Alguns, orgulhosos, ainda posam para as fotografias, ignorando que estão a ser denunciados pelo seu comportamento. As legendas das selfies são os próprios piropos.



Em declarações ao jornal britânico The Independent, Noa explicou que, quando criou esta página, queria fazer com a que as pessoas tivessem a consciência sobre a objetivação das mulheres no seu dia-a-dia. Ela queria que tanto o objetivador como o objeto aparecessem na composição fotográfica para fazer perceber o seu descontentamento face aos comentários que lhe fizeram na rua.



Noa reforça que os piropos não são elogios. Apenas um mês e 29 posts depois, a página é seguida por pouco mais de 169 mil seguidores. Depois de ter dado como terminado este projeto, Jansma quer passar a conta do Instagram a outras raparigas de outros países que também sofram assédios constantes.





#dearcatcallers "I know what I would do with you, baby" Uma publicação partilhada por dearcatcallers (@dearcatcallers) a Set 27, 2017 às 12:58 PDT

Noa é mais uma rapariga num universo muito vasto de mulheres que é assediada diariamente. Só a partir de 2018 é que o assédio será punível em Amesterdão com uma multa de 190 euros. Noa não está muito satisfeita com o valor da multa, mas acha que o valor é simbólico e que poderá começar a mudar mentalidades.Em Portugal, a lei 170.° do Código Penal sobre a "Importunação sexual", em vigor desde finais de 2015, refere que "quem importunar outra pessoa, praticando perante ela atos de carácter exibicionista, formulando propostas de teor sexual ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal".Esta proposta partiu do PSD e CDS em agosto de 2015 e assume outra gravidade se a vítima tiver menos de 14 anos, podendo a pena ir até aos três anos de prisão.Na Argentina, foi realizado recentemente um estudo ", feito pela organização Mulheres da Mátria Latino-americana (MuMaLá), em que foram inqueridas 1.300 mulheres com idades entre os 13 e os 80 anos, de 11 províncias da Argentina. O estudo concluiu que 93% das mulheres argentinas são assediadas na rua.