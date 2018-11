Partilhar o artigo Quilograma padrão vai passar a ser definido com física quântica Imprimir o artigo Quilograma padrão vai passar a ser definido com física quântica Enviar por email o artigo Quilograma padrão vai passar a ser definido com física quântica Aumentar a fonte do artigo Quilograma padrão vai passar a ser definido com física quântica Diminuir a fonte do artigo Quilograma padrão vai passar a ser definido com física quântica Ouvir o artigo Quilograma padrão vai passar a ser definido com física quântica

Tópicos:

Congressos, Constante, Max Planck Nobel Física,