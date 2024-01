Quinto ataque. Biden admite que bombardeamentos não travam Houthis

O conflito entre os rebeldes do Iémen e os EUA continua, apesar de o presidente norte-americano ter admitido que não estão conseguir travar os ataques no Mar Vermelho.







Na quinta-feira, os Estados Unidos voltaram a atacar, pela quinta vez, alvos Houthi no Iémen. Segundo a Casa Branca, as forças norte-americanas “destruíram uma série de mísseis anti-navio Houthi” que “estavam apontados para o sul do Mar Vermelho e preparados para serem lançados”.

"As forças dos EUA identificaram os mísseis em áreas do Iémen controladas pelos Houthi" por volta das 15h40 (hora local), "e determinaram que eram uma ameaça iminente aos navios mercantes e aos navios da Marinha dos EUA na região", disse o Comando Central dos EUA em comunicado.Durante uma conferência de imprensa após os ataques, o presidente dos Estados Unidos admitiu, porém, que os ataques de Washington contra os Houthis não estão a conseguir colocar um travão aos bombardeamentos no Mar Vermelho.

Houthis voltam a atacar navio dos EUA

Washington confirmou o ataque, avançando que a tripulação do Chem Ranger "viu mísseis caírem na água perto do navio" e "não registou feridos ou danos", tendo "prosseguido na rota".

Na quarta-feira, outro navio de propriedade norte-americana também foi atingido, horas depois de Washington ter redesignado os Houthis como organização terrorista, recuperando sanções retiradas em 2021.

Em resposta, os"A designação dos Estados Unidos não tem qualquer valor e isso não mudará a posição do Iémen em apoio à Palestina. Pelo contrário, consideramos que se trata de uma medalha de honra por apoiar a resistência palestiniana em Gaza, enquanto os EUA exercem a sua agressão contra o Iémen", afirmou o porta-voz rebelde, Mohamed Abdelsalam, na rede social X, na quarta-feira.Desde então, os rebeldes do Iémen desencadearam dezenas de ataques a navios-tanque comerciais que atravessavam o Mar Vermelho, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. O movimento diz ter como alvo navios que suspeitam estarem ligados a Israel.Em resposta, os EUA e o Reino Unido lançaram uma onda de ataques aéreos e marítimos contra dezenas de alvos Houthi a 11 de janeiro.

c/ agências