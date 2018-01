Partilhar o artigo Quinze pessoas feridas num atropelamento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Imprimir o artigo Quinze pessoas feridas num atropelamento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Enviar por email o artigo Quinze pessoas feridas num atropelamento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Aumentar a fonte do artigo Quinze pessoas feridas num atropelamento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Diminuir a fonte do artigo Quinze pessoas feridas num atropelamento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Ouvir o artigo Quinze pessoas feridas num atropelamento na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro