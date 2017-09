Racismo na Força Aérea norte-americana. Tenente-general pede respeito e dignidade

RTP29 Set, 2017, 16:56 / atualizado em 29 Set, 2017, 17:03 | Mundo

Não é todos os dias que um superintendente da Força Aérea norte-americana deixa uma reprimenda pública aos seus cadetes por questões internas. Foi o caso do tenente-general Jay Silveria, que na quinta-feira reuniu todos os alunos da sua divisão e discursou durante mais de cinco minutos sobre racismo e respeito mútuo dentro das Forças Armadas.

A advertência surgiu na sequência de um caso de racismo na Academia da Força Aérea. Na última terça-feira, vários quartos de alunos negros foram rabiscados e grafitados com mensagens de ódio. Numa fotografia colocada nas redes sociais, pode ler-se uma das mensagens de teor racista: “Vai para casa, negro”. [nigger, na formulação pejorativa, considerada insultuosa no vocabulário norte-americano].

“Isto é a razão pela qual estou magoada. Espera-se destes jovens que se unam e se protejam uns aos outros e ao país. Afinal, com quem é que o meu filho vai ter de ter cuidado?” escreveu no Facebook a mãe de um dos jovens visados, um post que foi entretanto apagado.

A resposta da Academia surgiu em forma de reprimenda geral: “Este é um tipo de comportamento que não tem lugar na escola, não tem lugar nesta Academia, nem tem lugar nas Forças Armadas dos Estados Unidos”, frisou o tenente-general num discurso entusiástico, publicado esta quinta-feira no Youtube da Academia de Forças Armadas.

No público, além dos quatro mil cadetes, mais 1500 pessoas assistiram ao discurso do tenente-general, entre professores, treinadores e funcionários de uma das alas da Base Aérea que acolhe a Academia de treino.

“Se ficaram revoltados com estas palavras, então estão no lugar certo. Devem estar revoltados não só como aviadores, mas também como seres humanos”, disse o responsável. Para garantir que os seus alunos registavam as palavras, o chefe da Academia da Força Aérea pediu várias vezes que os cadetes gravassem o discurso nos seus telemóveis. "O atual cenário do nosso país"

O apontamento deixado por Jay Silveria respondeu de forma direta ao caso mais recente de racismo nos dormitórios, mas serviu também para orientar jovens e adultos sobre a posição da Força Aérea norte-americana face a muitos dos assuntos que têm dominado o debate público nos Estados Unidos, sobretudo nos casos de tensão racial.

“Seríamos ingénuos em pensar que não deveríamos discutir este assunto. Teríamos de ser surdos para não sermos obrigados a refletir sobre o atual cenário que se vive no nosso país. Acontecimentos tais como Charlottesville e Fergunson, os protestos de jogadores na NFL”, referiu.

A referência do tenente-general aos protestos de Fergunson, em 2014, e mais recentemente às manifestações neo-nazis em Charlottesville, bem como o protesto de atletas norte-americanos contra a discriminação racial, serviu para que o chefe da Academia pedisse “coragem moral” aos seus cadetes para defenderem os valores corretos.

“Caso estejam com dúvidas sobre o que devem pensar sobre estes tópicos, deixo-vos com o meu pensamento mais importante deste dia. Se não conseguem tratar alguém com respeito e com dignidade, então têm de ir embora. Se não conseguem tratar outra pessoa, seja homem ou mulher, com dignidade e respeito, então têm de ir embora", apontou.

"Se quiserem rebaixar alguém de alguma forma, então vão ter de ir embora. E se não conseguem tratar com dignidade e respeito alguém de uma outra raça ou que tenha uma cor de pele diferente, então vão ter de ir embora”, enumerou o chefe da divisão militar.

No longo discurso proferido esta quinta-feira, o tenente-general sublinhou a importância e o poder da diversidade nas instituições militares.