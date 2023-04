Radicalização da política nos EUA tende a acelerar

Durante uma sessão do ciclo de conferências "A América dividida: Biden, Trump e as perspetivas para 2024", organizada na terça-feira ao final do dia pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Baker e Glasser (marido e mulher e jornalistas de dois prestigiados `media` norte-americanos) reconheceram que o eleitorado se afastou das posições moderadas dos partidos e está a levar os seus líderes para posições mais radicais.

"Os Republicanos mudaram-se mais para a direita do que os Democratas para a esquerda, é verdade. Mas ambos os partidos estão agora mais radicais", defendeu Peter Baker, correspondente-chefe do jornal The New York Times na Casa Branca, na sessão moderada por Pedro Magalhães, investigador no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa.

Susan Glasser, jornalista da revista The New Yorker, concordou com esta posição, mas alertou para a necessidade de retirar da equação de análise a terminologia que tradicionalmente se aplicava aos partidos.

"Não é correto dizer que o Partido Republicano está mais conservador. O que o ex-Presidente Donald Trump provocou foi uma radicalização das posições dos Republicanos, não necessariamente tornando-os mais conservadores", explicou a jornalista, autora do livro, juntamente com o marido, "O Divisor: Trump na Casa Branca".

Para Glasser e Baker, Trump teve o demérito de ter acelerado a descredibilização das instituições políticas nos Estados Unidos, provocando um problema que está longe de ficar resolvido, apesar das promessas de união e de estabilização do sistema político feitas pelo atual Presidente Democrata, Joe Biden.

"O The New York Times noticiava hoje que a confiança das pessoas no Supremo Tribunal está em mínimos históricos", lembrou a jornalista da The New Yorker, culpando Trump pela forma como instrumentalizou aquele órgão fundamental no sistema político dos EUA.

"Trump nomeou três juízes ultraconservadores em muito pouco tempo. Houve um abuso por parte dos Republicanos, que teve um efeito danificador na confiança nas instituições", argumentou Glasser.

Peter Baker assinalou que o ex-Presidente Republicano complicou ainda mais a situação quando conseguiu convencer uma parte importante do eleitorado que as mais recentes eleições presidenciais nos EUA tiveram um desfecho que não correspondeu ao resultado oficial.

"Quando 70% dos eleitores de um partido não aceitam o resultado das eleições, alguma coisa está muito errada com o sistema político", defendeu o jornalista do The New York Times, referindo-se ao efeito de Trump sobre os seus apoiantes.

E Glasser acrescentou que o ex-Presidente ainda hoje mantém os níveis de popularidade que teve quando estava na Casa Branca, "apesar da forma irresponsável como lidou com a pandemia de covid-19 ou da responsabilidade que teve na invasão do Capitólio, em 2021".

"Por isso, é lícito antecipar que, com uma nova candidatura de Trump, se possa assistir uma aceleração desta radicalização política", disse Glasser.

Ao mesmo tempo, como concordaram os dois jornalistas, o Partido Democrata e o Presidente Biden parecem não ter conseguido dar respostas tranquilizadoras para o funcionamento do sistema.

E, para Glasser, o facto de Biden estar prestes a anunciar a sua recandidatura - o que a jornalista explicou por causa de a sua vice, Kamala Harris, não ter sido capaz de se afirmar politicamente - é sintomático de um sistema político que tem dificuldade em se renovar e apresentar novos formatos, gerando alternativas mais adequadas aos desafios que se colocam num futuro próximo.