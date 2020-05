Raide na Cisjordânia. Militar israelita abatido por pedrada palestiniana

As forças israelitas da Brigada Golani vêm levando a cabo uma série de detenções em Ya’bad. No prosseguimento das operações, esta terça-feira, quando as tropas davam por concluído mais um raide nocturno e já abandonavam o local, cerca das 4:30 da madrugada, um grupo de palestinianos lançou pedras contra os militares que deixavam a cidade.



De acordo com o brigadeiro-general Hidai Zilberman, porta-voz do IDF (exército israelita), “a pedra atingiu o militar directamente na cabeça (…) o soldado tinha o capacete, mas foi atingido num certo ângulo”.



De acordo com Hidai Zilberman, um palestiniano terá lançado a pedra a partir de um terraço quando o soldado Ben Yagal apontava para cima com a sua arma para cobrir a retirada do resto do batalhão.



O soldado ainda recebeu tratamento médico no local antes de ser evacuado de helicóptero para um centro médico em Haifa, mas não resistiu aos ferimentos. É o primeiro soldado israelita a ser morto nos últimos doze meses.



Ben Yigal foi postumamente promovido ao posto de sargento. De acordo com o seu pai, o militar, filho único, tomou a decisão de servir na mítica Brigada Golani depois de visitar os campos de concentração nazis na Polónia.



O primeiro ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enviou condolências à família com a promessa de “encontrar o terrorista” que lançou a pedra.



Na Palestina, o Hamas vangloriou-se do ataque, lembrando que os palestinianos prosseguem a luta contra os planos israelitas de continuar a anexar partes da Cisjordânia.