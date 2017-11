Rainha D. Isabel II e Duque de Edimburgo celebram 70 anos de casamento

O Royal Mail cunhou um conjunto de seis novos selos. O casal real deverá celebrar o aniversário com um jantar particular na companhia da família e de amigos no Castelo de Windsor.



Foi em 1947 que casaram na Abadia de Westminster. A cerimónia foi transmitida pela BBC Radio para duzentos milhões de pessoas em todo o mundo.



O vestido de Isabel II foi decorado com cristais e 10 mil pérolas. O casal real recebeu mais de 2.500 presentes e dez mil telegramas.



No dia do casamento, a então princesa tinha apenas 21 anos. O noivo tinha 26. São o casal real com maior longevidade.