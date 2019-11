Rainha de Inglaterra aceita eleições antecipadas no Reino Unido

O momento solene no Palácio de Buckingham sinaliza o início oficial da campanha eleitoral antes das eleições gerais marcadas para o dia 12 de dezembro.



O primeiro-ministro britânico conseguiu fazer aprovar as eleições antecipadas no Parlamento, após três anos de profunda divisão em torno do Brexit.



As primeiras sondagens dão um resultado mais favorável ao Partido Conservador.



Boris Johnson disse ter sido obrigado a convocar eleições porque os deputados estão a travar o resultado do referendo e prometeu avançar com o Brexit assim que ganhar o ato eleitoral.