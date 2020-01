Rainha Isabel II concordou com "período de transição" para Harry e Meghan

A rainha de Inglaterra concordou esta segunda-feira com um “período de transição” durante o qual o príncipe Harry e Meghan irão dividir o seu tempo entre o Reino Unido e o Canadá. O casal tinha anunciado, na semana passada, a intenção de se afastarem da família real e de se tornarem financeiramente independentes.