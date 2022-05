Rainha Isabel II falha pela primeira vez abertura oficial do Parlamento

Depois de faltar a várias cerimonias reais a monarca vai estar ausente nesta cerimónia.



Ao longo de 70 anos de reinado só falhou duas vezes a apresentação do programa do executivo por gravidez.



Fonte do palácio de Buckingham admite que a rainha está a poupar esforços para poder estar presente nas festas do Jubileu de Platina de 2 a 5 de junho.