Rainha vai ser sepultada em jazigo junto ao marido em Windsor 

Esta cerimónia terá lugar às 19:30 (mesma hora em Lisboa), após o funeral de Estado em Londres, que será realizado na Abadia de Westminster, junto ao Parlamento, o qual contará com a presença de numerosos chefes de estado ou governo e representantes de famílias reais.

De acordo com alguns detalhes do funeral divulgados hoje, no final do serviço religioso, pelas 11:55, serão observados dois minutos de silêncio em todo o país, após os quais será cantado o hino nacional, "God Save the King" ["Deus salve o Rei"].

A cerimónia religiosa, que contará entre outros com o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o Presidente de França, Emmanuel Macron, será realizada às 11:00 com a presença de cerca de 2.000 pessoas, cuja lista completa não foi divulgada.

Para a cerimónia serão também convidadas pessoas distinguidas com condecorações importantes, políticos e outras figuras públicas, bem como 200 pessoas reconhecidas pela rainha pelas ações de voluntariado ou no combate à pandemia covid-19.

Uma carruagem de artilharia da Marinha Real, usada para o funeral de monarcas anteriores incluindo a rainha Vitoria, e puxada por 98 marinheiros, levará a urna do Palácio de Westminster, onde se encontra atualmente em câmara ardente, até a Abadia de Westminster, a cerca de 150 metros.

O Rei Carlos III e outros membros da família real caminharão atrás do cortejo fúnebre, que será acompanhado por gaiteiros dos regimentos escoceses e irlandeses, bem como uma banda militar da Força Aérea [Royal Air Force].

No final do funeral, o Rei e outros membros da família real vão novamente a pé num cortejo atrás da urna da Rainha até Wellington Arch, no centro de Londres, de onde seguem de automóvel para o Castelo de Windsor, que foi a residência da soberana nos últimos dois anos.

Em Windsor, terá lugar uma cerimónia religiosa, às 16:00, com a presença de 800 pessoas, incluindo membros da família da rainha e funcionários, na Capela de São Jorge.

Às 19:30 terá lugar uma nova cerimónia, desta vez privada para o Rei e membros da família real, na Capela Memorial do Rei Jorge VI, onde a rainha será sepultada aos restos mortais do pai, Jorge VI, da mãe, Rainha Mãe, e da irmã, princesa Margarida.

A urna do marido, príncipe Filipe, que morreu em 2021, aos 99 anos, será transferida do Jazigo Real de Windsor para ficar junto à rainha.