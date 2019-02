Partilhar o artigo Raio fere cerca de 150 pessoas em funeral de uma criança na província angolana do Moxico Imprimir o artigo Raio fere cerca de 150 pessoas em funeral de uma criança na província angolana do Moxico Enviar por email o artigo Raio fere cerca de 150 pessoas em funeral de uma criança na província angolana do Moxico Aumentar a fonte do artigo Raio fere cerca de 150 pessoas em funeral de uma criança na província angolana do Moxico Diminuir a fonte do artigo Raio fere cerca de 150 pessoas em funeral de uma criança na província angolana do Moxico Ouvir o artigo Raio fere cerca de 150 pessoas em funeral de uma criança na província angolana do Moxico

Tópicos:

Bombeiro SPCB Moxico Conceição Simão,