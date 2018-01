Rajoy adverte que 155 vigora se Puigdemont tentar investidura

Jorge Almeida - RTP15 Jan, 2018, 12:25 | Mundo

Mariano Rajoy não hesita um momento caso Charles Puigdemont seja investido à distância: “o governo vai apelar imediatamente para o Tribunal Constitucional”. A primeira sessão do parlamento regional da Catalunha acontece dentro de dois dias, a 17 de janeiro.



“Não há hipóteses para ser presidente à distância, nem por delegação nem por outro tipo de expediente”, argumentou o primeiro-ministro espanhol lembrando que o artigo 155 continua em vigor até o novo presidente do governo regional da Catalunha assumir o cargo.



O discurso de Rajoy no principal órgão do Partido Popular acontece numa altura de grande tensão. As sondagens apontam para uma descida do partido face a uma subida do partido Cidadãos, liderado por Albert Rivera. O partido que conseguiu o maior número de votos nas eleições regionais da Catalunha com Inês Arrimadas.





Nas eleições catalãs, o Partido Popular teve o pior resultado da sua história, com a eleição de quatro deputados.

“Vamos recuperar os nossos eleitores e ter novos apoios no futuro”, prometeu o líder do PP que agradeceu a Xavier García Albiol, o nº1 da lista do partido na Catalunha, que esteve ausente do Conselho Nacional.



“Cada eleição é um mundo em si (…) as sondagens são uma fotografia do que as pessoas pensam num determinado momento”, ressalvou ainda Rajoy que prometeu dar luta ao Cidadãos, o grande rival do PP para seduzir o eleitorado de centro-direita.



A primeira sessão do parlamento regional da Catalunha está marcada para 17 de janeiro, tendo o primeiro debate de investidura que se realizar até 31 de janeiro e a votação no dia seguinte.