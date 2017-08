Rajoy diz que é global a ameaça terrorista

As vítimas são nacionais da França, Alemanha, Espanha, Holanda, Argentina, Venezuela, Bélgica, Austrália, Hungria, Peru, Irlanda, Grécia, Cuba, Macedónia, China, Itália, Roménia e Argélia.



Na sequência do atentado em Barcelona o primeiro-ministro espanhol decretou três dias de luto nacional.



Em Barcelona, Mariano Rajoy disse que a ameaça terrorista é global e que por isso a resposta tem de ser também global



A Casa Real espanhola emitiu uma nota a garantir que ninguém se vai aterrorizar em toda a Espanha e que as Ramblas vão voltar a ser de todos.

Solidariedade portuguesa

Em Portugal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, enviaram uma mensagem conjunta ao chefe do executivo espanhol e ao Rei de Espanha.



Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, manifestam total solidariedade e condenam o ato terrorista de Barcelona.