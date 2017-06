Rajoy diz que vitória de Macron é mensagem de "estabilidade e confiança"

Lusa 18 Jun, 2017, 23:44 | Mundo

Na mensagem, colocada na plataforma de mensagens Twitter e citada pela Efe, Rajoy disse que a vitória de Macron "é uma mensagem de otimismo, europeísmo, estabilidade e confiança".

"As minhas felicitações", conclui Rajoy na mensagem dedicada ao presidente francês.

O partido do Presidente, Emmanuel Macron, ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta, segundo confirmou hoje o Ministério do Interior de França, quando estavam definidos 513 dos 577 assentos da Assembleia Nacional francesa.

Segundo o Ministério, citado pela Associated Press, o partido A República Em Marcha, do Presidente Macron, já conquistou definitivamente 303 assentos, o que ultrapassa os 289 necessários para garantir a maioria absoluta.

O partido de direita Os Republicanos e os seus aliados ficaram em segundo lugar, com 124 lugares já garantidos, segundo os dados do Ministério.