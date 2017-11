Rajoy quer "participação massiva" nas eleições para "abrir nova etapa" na Catalunha

RTP08 Nov, 2017, 11:31 / atualizado em 08 Nov, 2017, 11:31 | Mundo

No debate político com o Governo realizado no parlamento, o primeiro-ministro espanhol referiu ainda a existência de dados "preocupantes" na economia daquela comunidade autónoma.



Mariano Rajoy reiterou o seu compromisso de "diálogo dentro da lei" e lembrou que "os governantes não podem inventar uma legalidade paralela e declarar a independência unilateralmente". Além disso, mostrou a sua "preocupação" com o declínio da economia catalã e da situação de setores como o turismo e o imobiliário.



"O objetivo é que haja normalidade após as eleições, que seja aberta uma nova fase política em que as regras do jogo sejam respeitadas e que haja um impulso para a recuperação económica", disse Rajoy em resposta às questões de Margarita Robles, porta-voz socialista no Parlamento de Madrid e de Aitor Esteban, do Partido Nacionalista Basco.



Robles apelou ao "diálogo" e Esteban denunciou o "clima irrespirável causado pela prisão dos ex-conselheiros".





Protestos na Catalunha bloqueiam estradas e ferrovias

DIRECTO https://t.co/eDNdq6SUA0 Más de una treintena de vías cortadas en otra jornada de huelga en Cataluña #VagaGeneral8N Foto de Cristóbal Castro, en la A7 pic.twitter.com/qwPdWuVWQb — EL PAÍS (@el_pais) 8 de novembro de 2017

A tentativa independentista na Catalunha levou a uma redução do crescimento maior do que no resto de Espanha, assim como a um aumento do desemprego, uma situação que é acompanhada pela transferência da sede social de mais de duas mil empresas da região desde o passado mês de outubro.O primeiro-ministro explicou que a aplicação do artigo 155 "está a funcionar" e insistiu que esta disposição foi implementada para "restaurar a legalidade e proteger a economia".Mariano Rajoy acrescentou que o Governo não pretende usar o artigo 155 noutras comunidades porque esta "é uma medida excecional, que não é aplicada por capricho, mas sim para defender a Constituição quando está seriamente ameaçada".Em dia de greve, organizada por um sindicato independentista, o trânsito na Catalunha foi seriamente afetado esta quarta-feira por vários bloqueios de estradas e ferrovias.A paralisação foi convocada em protesto contra a precariedade trabalhista e o decreto do governo central que facilitou a saída de empresas da Catalunha. Não deixa de ter um forte caráter político, no momento em que os independentistas reivindicam a liberdade dos seus líderes detidos.A greve não tem o apoio dos principais sindicatos espanhóis, CCOO e UGT, mas recebeu o apoio do principal sindicato do ensino público catalão, USTEC, e de duas grandes organizações independentistas, Omnium Cultural e Assembleia Nacional Catalã (ANC).O Serviço Catalão de Trânsito registou bloqueios em mais de 50 pontos na rede viária, incluindo em autoestradas de muito movimento como a AP-7, que liga toda a costa mediterrânea, de França até à Andaluzia, ou a A-2, que liga Barcelona a Madrid.Grupos de manifestantes com bandeiras independentistas e cartazes que exigem a liberdade dos políticos detidos participavam nos bloqueios, incluindo um protesto na estação de comboios de alta velocidade de Girona.Ao contrário da greve geral de 3 de outubro, em que se protestou contra as agressões policiais, após o referendo de independência inconstitucional e que teve grande adesão, a paralisação desta quarta-feira parece menor em Barcelona.