Ramadão aproxima-se. Negociações para trégua em Gaza ainda limitadas a "pontos básicos"

A agência de notícias espanhola avança que o Hamas e Israel chegaram apenas a acordo sobre “pontos básicos” para uma eventual trégua de 40 dias. Durante esse período, 40 reféns israelitas, incluindo mulheres, crianças e homens com mais de 60 anos, seriam libertados em troca de 404 prisioneiros palestinianos que se encontram em prisão israelitas.No âmbito deste acordo-quadro, teria sido igualmente acertado que Israel se retiraria, numa primeira fase, dos centros urbanos de toda a Faixa de Gaza, permitindo assim que as pessoas deslocadas na cidade palestiniana de Rafah, no extremo sul do enclave e na fronteira com o Egito regressassem às regiões norte e central do enclave.

As conversações que estão a decorrer no Cairo foram anunciadas como o último obstáculo a erguer para alcançar o primeiro cessar-fogo prolongado da guerra - uma trégua de 40 dias durante a qual dezenas de reféns seriam libertados e a ajuda humanitária seria direcionada para Gaza, antes do Ramadão, que começa no próximo domingo, 10 de março, e se prolonga até 8 de abril.

As mesmas fontes acrescentaram que, nestes pontos básicos, está também a entrada na Faixa de Gaza de pelo menos 500 camiões de ajuda humanitária por dia.

Segundo as mesmas fontes, "Israel recusa-se a estabelecer um compromisso sobre uma eventual invasão de Rafah".As fontes palestinianas e egípcias afirmaram que, a cada dia de negociações, tendem a surgir pontos diferentes e, por exemplo, um dos informadores indicou que na segunda-feira o Hamas pediu o regresso de "famílias" e não de "indivíduos" à parte norte do território.

As fontes também não especificaram se os reféns a serem "libertados" incluem os prisioneiros que foram mortos e cujos corpos permanecem sob o controlo das fações palestinianas. Um dos pontos de discórdia continua a ser as listas de nomes, "uma vez que o Hamas não pode fornecer todas as identidades dos prisioneiros", pois há outros grupos armados que também mantêm prisioneiros em Gaza.





Os negociadores do Hamas vão permanecer no Cairo por mais um dia, a pedido dos mediadores, as conversações de cessar-fogo, após dois dias sem qualquer avanço.



Israel ausente das negociações

Israel não enviou uma delegação ao Cairo porque, segundo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o Estado hebraico só enviaria uma equipa de negociação à capital egípcia se o Hamas divulgasse a lista dos reféns ainda vivos desde o rapto, a 7 de outubro do ano passado, quando fez mais de 250 prisioneiros.Bassem Naim, alto funcionário do Hamas, avançou à Reuters que o grupo militante palestiniano apresentou a sua proposta de acordo de cessar-fogo aos mediadores durante dois dias de conversações e estava à espera de uma resposta dos israelitas, que não participaram nesta ronda." para o pressionarem a chegar a um acordo, acrescentou Naim.Antes, uma fonte próxima do processo afirmou à Reuters queNaim disse que isso era impossível sem um cessar-fogo primeiro, pois os reféns estavam espalhados pela zona de guerra e mantidos por grupos separados.Entretanto,e que os palestinianos deslocados das suas casas no norte da faixa costeira sejam autorizados a regressar.Na segunda-feira, durante um encontro com Benny Gantz, membro do gabinete de guerra israelita, a vice-presidente americana, Kamala Harris, manifestou a sua "profunda preocupação" com Gaza.

Washington, que é simultaneamente o aliado mais próximo de Israel e o patrocinador das conversações de cessar-fogo, afirmou que um acordo aprovado por Israel já está sobre a mesa e que cabe ao Hamas aceitá-lo. O Hamas contesta esta versão como uma tentativa de desviar as culpas de Israel se as conversações fracassarem sem acordo. Fome alastra na Faixa de Gaza





A fome está a assolar a Faixa de Gaza sitiada, uma vez que os fornecimentos de ajuda, já fortemente reduzidos desde o início da guerra, diminuíram ainda mais no último mês. Os poucos hospitais que funcionam em Gaza, já sobrecarregados pelos feridos, estão agora a encher-se de crianças a morrer à fome.

A situação é pior no norte de Gaza, fora do alcance das agências de ajuda humanitária e das câmaras de televisão. Segundo as autoridades sanitárias de Gaza, 15 crianças morreram de desnutrição ou desidratação num hospital.



Israel diz que está disposto a permitir a entrada de mais ajuda em Gaza através dos dois postos de controlo no extremo sul do território que autorizou a abrir, e culpa a ONU e outras agências de ajuda por não a distribuírem mais amplamente.Além disso, a Organização Mundial da Saúde revelou esta terça-feira que ae que “uma em cada seis crianças com menos de dois anos de idade sobre de subnutrição grave”.