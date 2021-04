Ramadão com restrições em Gaza e Cisjordânia e alguma normalidade em Jerusalém Oriental

Em Jerusalém Oriental, ocupada e anexada por Israel, os habitantes muçulmanos podem voltar a rezar na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado do islão.

No mês de jejum do ano passado as restrições em vigor para combater a primeira vaga do vírus não o permitiram.

O recinto onde se localiza a Cúpula do Rochedo e a mesquita de Al-Aqsa esteve encerrado durante 70 dias entre março e maio de 2020, o que impediu os fiéis de lá rezarem durante o Ramadão.

Este ano e graças à rápida campanha de vacinação contra a covid-19 realizada em Israel, que permitiu a descida nos contágios e a reabertura, os cerca de 350.000 palestinianos de Jerusalém Oriental podem festejar o Ramadão com alguma normalidade.

Na Cisjordânia ocupada mantém-se o recolher obrigatório noturno e na Faixa de Gaza ele estará em vigor a partir de hoje e até ao final do mês de jejum, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

A Autoridade Palestiniana alivia um pouco as restrições nos fins de semana, permitindo a abertura das lojas não essenciais e os transportes nos sábados, mas na sextas-feiras as orações só poderão ser realizadas em espaços públicos.

Durante a semana é permitida a oração nas mesquitas desde que sejam respeitadas as medidas de prevenção dos contágios.

Em Gaza, controlada pelo movimento islâmico Hamas, estão proibidas as reuniões de grandes grupos na rua, os casamentos ao ar livre e os mercados públicos semanais. Nas mesquitas é obrigatória a máscara e medidas de higiene.

Ao contrário de Israel, a campanha de vacinação nestes dois territórios palestinianos decorre de forma lenta.

Dos cinco milhões de habitantes que têm em conjunto, apenas cerca de 151.000 receberam uma dose da vacina contra a covid-19 e pouco mais de 17.500 pessoas foram já inoculadas com as duas doses necessárias, segundo dados do Ministério da Saúde palestiniano.

Por todo o Médio Oriente, o Ramadão também é celebrado com restrições, embora em geral menores do que as registadas em 2020.

Ao contrário do ano passado, as mesquitas estarão abertas para as orações em quase todos os países, embora com limitações, mas voltam a ser proibidas as refeições comunitárias para romper o jejum diurno.

O recolher obrigatório também é imposto em vários países árabes, limitando as animadas noites do Ramadão, um dos cinco pilares do Islão.

O mês do Ramadão termina com a Eid al-Fitr, a festa que marca o fim do jejum.