Ramadão. Guterres junta-se aos muçulmanos em jejum de um dia

Em 2022, António Guterres cumpriu a sua tradição no Senegal, no Níger e na Nigéria. Em 2023, na Somália para o jejum e para lançar novo alarme à comunidade internacional. Um apelo por "apoio maciço" a um dos mais afetados países da região do Corno de África. Os somalis enfrentam um conjunto de adversidades: o impacto das alterações climáticas, a violência extrema e uma severa crise humanitária.