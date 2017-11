Ramalho Eanes elogia "caminho dificil" de Juan Manuel Santos para a paz na Colômbia

Lusa13 Nov, 2017, 19:43 | Mundo

O general e Presidente da República de 1976 a 1986, perguntou-se porque terá escolhido Juan Manuel Santos, Nobel da Paz em 2016, um "caminho político de tanto risco e com tantos inimigos".

E perante uma sala do Senado com deputados portugueses e convidados da delegação colombiana, de visita a Portugal, Ramalho Eanes deu a resposta citando o próprio Juan Manuel Santos quando disse que "a paz parecia ser um sonho impossível", ao aceitar o Nobel, em Oslo, Noruega.

E quando, na cerimónia de assinatura do acordo de paz com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), prometeu lutar pela paz até ao fim dos seus dias, recordou.

António Ramalho Eanes considerou que Juan Manuel Santos é um grande político e que a "grande política" é a que "altera as regras", por oposição à pequena politica.

"Se, como creio, a verdadeira nobreza é a nobreza de espírito, Juan Manuel Santos é, por mérito de ser autor de grande política, um verdadeiro nobre entre os mais nobres contemporâneos", concluiu.

Ramalho Eanes foi escolhido para fazer a evocação do Presidente colombiano, numa sessão especial, na sala do Senado, na Assembleia da República, em Lisboa, em que estiveram presentes deputados de todas as bancadas, o núncio apostólico, e dois líderes partidários, Pedro Passos Coelho (PSD) e Assunção Cristas (CDS).